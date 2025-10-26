قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
العالم يترقب افتتاح المتحف الكبير.. أحمد موسى: الحدث الأهم في القرن الـ21
شوبير يعلق على فوز الريال.. ويهاجم فينيسيوس: مش لازم كل ماتش لقطة
احجز تذكرة المتحف المصري الكبير أونلاين .. تعرف على الطريقة
أول تعليق من محمد رمضان بعد تحقيق حفل الإمارات أعلى رقم حضور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

رئيس مجلس القضاء الأعلى يتوجه لزيارة رئيس مجلس الشيوخ

زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى
زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى
محمد عبدالله

توجه القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بزيارة رسمية إلى مقر مجلس الشيوخ، حيث التقى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه .

رئيس مجلس القضاء الأعلى يتوجه لزيارة رئيس مجلس الشيوخ

صاحبه وفداً رفيع المستوى ضم القاضي/ محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي/ عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض – عضو مجلس القضاء الأعلى-، القاضي/ عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى ، القاضي/ علي الهواري رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، القاضي/ معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض – مدير النيابة العامة لدى محكمة النقض، القاضي/ محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض – رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، القاضي/ محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض – رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي/ أحمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض – الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ، القاضي / خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، القاضي/ حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، القاضي/ إبراهيم عبد الحي رئيس الاستئناف عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، القاضي/ أحمد العنبيسي رئيس الاستئناف عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.

خلال اللقاء، أكد القاضي/ عاصم الغايش على أهمية الدور الوطنى لمجلس الشيوخ، متمنياً  للمستشار/ عصام فريد كل التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، لخدمة الوطن والمواطنين.

من جانبه، أعرب المستشار/ عصام فريد عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة والتهنئة الصادقة، كما أكد على الاحترام المتبادل والتعاون القائم بين السلطة القضائية و مجلس الشيوخ بما يخدم سيادة القانون .

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الدستورية، بما يضمن تكامل الأدوار واستمرار العمل المشترك لدعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة .

وفي ختام اللقاء، قام القاضي/ عاصم الغايش بتقديم درع محكمة النقض ، كما قام القاضي/ عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم بتقديم درع محكمة استئناف القاهرة للمستشار/ عصام فريد تقديراً لمسيرته القضائية وتوليه منصبه الجديد. 

كما قدم رئيس مجلس الشيوخ درع مجلس الشيوخ لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة ، وذلك في إطار تأكيد عمق الروابط والتعاون بين المؤسسسات القضائية ومجلس الشيوخ .

رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عاصم الغايش مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد

