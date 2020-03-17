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التعليم العالي تكشف الهدف من منع زيارة المرضى بالمستشفيات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:52 م
الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية بوزارة
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البهي عمرو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، إن الجامعة قامت بمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا.


وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن المريض الموجود فى المستشفى تكون مناعته ضعيفة ويجب الحفاظ على صحته.


وأشار حسام عبد الغفار إلى أن أزمة فيروس كورونا أزمة عالمية ويجب أن نتعاون بعضنا لبعض لمواجهة هذه الأزمة التى تضرب جميع الدول.


وأوضح حسام عبد الغفار أن الجامعة تتخذ مجموعة إجراءات للحفاظ على صحة الإنسان، وأكد أن المستشفيات تستقبل المرضى بشكل طبيعى.


وتابع: أن العمل داخل المستشفيات الجامعية مستمر داخل كافة محافظات الجمهورية، وتعمل بكامل طاقتها لتقديم خدماتها إلى المواطنين والمترددين على المستشفيات الجامعية.

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