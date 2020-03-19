البنك المركزي يخفض فائدة مبادرات الصناعة والتمويل العقاري والسياحة إلى 8% متناقصة

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر خفض سعر الفائدة على مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل و مبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي إلى 8% متناقصة بدلا من 10 في المائة متناقصة.





أشار البنك المركزي، فى تعليمات، نشرها، اليوم الخميس، إنه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويض الواردة بتلك المبادرات وذلك وفقا لأليه + 2 % – 8 %.





أكد أن القرار الإبقاء على بقية شروط المبادرات كما هي مع تعديل سعر العائد المطبق على العملاء الذين سبق استفادتهم من تلك المبادرات وفقا للسعر الجديد.





وألزم البنك المركزي البنوك باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار الذي جاء تماشيا مع قرارات لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الاستثنائي.