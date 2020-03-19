قرار مهم من النيابة العامة بشأن ليلى سويف لاتهامها بالتظاهر بدون تصريح

أخلت النيابة العامة سبيل ليلى سويف والدة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح لاتهامها بالتظاهر بدون تصريح ومحاولة نشر شائعات.





وكانت نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع ليلي سويف والدة الناشط علاءعبدالفتاح لاتهامها بالتظاهر بدون تصريح ومحاولة نشر شائعات ضد الدولة المصرية والترويج بوجود فيروس كورونا داخل السجون المصرية واستغلال الأحداث سياسيا للإفراج عن المحبوسين.





وكانت الاجهزة الامنية القت القبض على ليلي سويف اثناء قيامها بالتظاهر أمام مجلس الوزراء ورفع لافتات تطالب بالافراج عن المسجونين بسبب فيروس كورونا.