دي مش إجازة مصيف.. الشرطة تتحرك لطرد المواطنين من الشواطئ.. صور

بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا تحاول معظم دول العالم الحد من التجمعات خوفا على مواطنيها من الإصابة بالكورونا.





نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية ، صور لمواطنين بريطانيين لم يكترثوا لتعليمات الحكومة وذهبوا للشواطئ والمولات في العطلة الاسبوعية

وكأن الإجازة التي منحتها الحكومة لهم هي هدية وليست لمقاومة الوباء.









تحركت الشرطة بعد إخطارها بزيادة أعداد المواطنين على الشواطئ والمراكز التجارية، وطردهم و ناشدوهم بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.









جديربالذكر أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا في زيادة مستمرة وأعلنت الحكومة أن خططها لمواجهة كورونا ستنفذ في وقت قريب، حتى لو التزم المواطنون.