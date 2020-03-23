لمواجهة كورونا.. اقتصادي يطالب بإيقاف العمل في جميع مشروعات المقاولات

أكد كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على ضرورة وقف العمل في جميع مشروعات المقاولات على مستوى الجمهورية لمدة 3 أسابيع، اتساقًا مع إجراءات الدولة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ"صدى البلد" أن قطاع المقاولات يتسم بكثافة العاملين فيه من عمال وحرفيين ومهندسين وانتشارهم في جميع المحافظات واختلاطهم مع طبقات المجتمع.





ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أهمية أتخاذ مثل هذا القرار كونه لا يقل أهمية عن تطبيق باقي الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة المصرية حفاظًا على العنصر البشري الذي تعتبره أغلى ثروات الدولة المصرية وأهم مواردها التي لا غنى عنها ولا بديل لها.





وأشار إلى ضرورة أن يشمل مثل هذا القرار الحفاظ على حقوق العمال بحيث تتحمل شركات المقاولات رواتب العاملين خلال هذه الفترة دون أي تخفيض سواء من العمالة المنتظمة أو غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي.