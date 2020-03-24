تسيير أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية الإستثنائية لإعادة ٢٦٣مواطنا مصريا

غادرت مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الثلاثاء، مُتجهة الى العاصمة العراقية بغداد، أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية الإستثنائية، وعلى متنها نحو (٢٦٣) مواطنًا من العراقيين المرضى والأفواج السياحية المتواجدين فى مصر.





وتواصل سفارة جمهورية العراق في القاهرة تلقّي طلبات الراغبين في العودة الى أرض الوطن، من الذين دخلوا الى مصر لغرض السياحة وكذلك ممن جاؤوا طلبًا للعلاج.





وكانت السفارة، إستنادًا لموافقة لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020، قد أعلنت في بيان لها الأحد الفائت، عن نيتها وبالتنسيق مع خلية الأزمة المشكّلة، في وزارة الخارجية العراقية وباقي الوزارت المعنية ومكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وتزامنًا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا الأخيرة، تسيير أولى الرحلات الإستثنائية، لعودة المواطنين العراقيين من المرضى والأفواج السياحية العالقين في مصر الشقيقة الى بغداد، بعد التعاون مع السلطات المصرية ذات الصلة، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار إهتمام الدولة العراقية بأبنائها فى الخارج، ومساعيها لحل الأزمة.



