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محافظات

البحيرة: رفع درجة الاستعداد بالمنشآت المخصصة للحجر.. وتلقي بلاغات المواطنين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:21 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
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كلف اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة  مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنشآت الصحية، وخاصة المخصصة للحجر الصحي وتزويدها بجميع الإمكانيات الطبية اللازمة للتعامل مع أى حالة يشتبه فى اصابتها وفقا للمعايير الطبية العالمية مع استمرار تدريب الاطباء على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى طبقا للبروتكولات الطبية المعتمدة ، ونشر وتوزيع المخطوطات والمنشورات والأدلة الإرشادية والتوعوية ، وتعميمها على أماكن تقديم الخدمة الصحية.

جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ بالقيادات التنفيذية لمناقشة وتفعيل كافة قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين اعتبارا من السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا و استمرار تعليق الدراسة و كافة الفاعليات و المؤتمرات وغلق الكافيهات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا  المستجد مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .


وأكد المحافظ على التزام كافة الجهات بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض عدد العاملين بالجهات الحكومية فيما عدا الجهات المستثناة من ذلك مع تعليق العمل بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة وتشغيل مرفق النقل الداخلي للمحافظة على الخطوط الداخلية من الساعة الـسادسة صباحًا ، وحتى الساعة السابعة مساءً ، وذلك خلال فترة الحظر .مشيرا إلى استمرار غرفة العمليات الرئيسية في تلقى بلاغات المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية على الخط الساخن 114على مدار اليوم .

شدد اللواء آمنه على الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وامن وسلامة المواطنين ومواجهة ومنع انتشار فيروس كرونا المستجد مطالبًا بتشكيل لجان مشتركة على مستوى الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية تكون مهمتها معاونة الشرطة للتاكد من الالتزام التام بتطبيق كافة قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من اليوم الاربعاء. 

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