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رياضة

الاتحاد التونسى يجرى اختبار كورونا لـ 130 لاعبا أجنبيا

الخميس 26/مارس/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى

قرر الاتحاد التونسي عمل اختبار تحليل فيروس كورونا لـ 130 لاعبا أجنبيا محترفين في بطولة الدوري بالتنسيق مع الأندية التي يلعبون بها.


وأكد الاتحاد التونسي في بيان رسمي له أنه سيتم توزيع اللاعبين على مجموعات من أجل إجراء الفحوصات اللازمة والتدخل عند الحاجة.


ووفقا لهذا الإجراء يخضع حسين السيد لاعب النادي الأهلي المحترف في صفوف الصفاقسي التونسي معارا من النادي الأهلي حتي نهاية الموسم الحالي للإختبار تحليل فيروس كورونا.


وكان الاتحادات الرياضية فى جميع انحاء العالم قد اتخذت قرارا بوقف النشاط الرياضى والكروي للتصدى لتفشى فيروس كورونا اللعين .


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