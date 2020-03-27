5 جنيهات للجرام .. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-3-2020

ارتفعت أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة 27-3-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو703جنيهًا بعد أن كان يسجل 698 جنيهًا، ، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الجمعة، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.



أسعار الذهب في مصر