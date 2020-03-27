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اقتصاد

5 جنيهات للجرام .. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-3-2020

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
ارتفعت أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة 27-3-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو703جنيهًا بعد أن كان يسجل  698 جنيهًا، ،  لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الجمعة، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الجرام الذعب عيار 21 اليوم،الجمعة 703 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

  تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين 803 جنيها إلى 810 جنيها  .

  تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 736 جنيها إلى 743 جنيها

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين 603جنيها إلى 608 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 469 جنيها إلى473جنيها .

 تتراوح سعر الجنيه الذهب5624جنيها إلى5672، يزن 8 جرامات
.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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