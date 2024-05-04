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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والصحة : نصائح لتلوين البيض في شم النسيم بأمان.. هدى الإتربي تثير الجدل بسعر إطلالتها في شوارع بيروت

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

 

بالألوان الصناعية.. نصائح للأطفال لتجميل البيض في شم النسيم بأمان

 

بعد أيام قليلة يبدأ الأحتفال بأعياد شم النسيم، ويحتاج الاطفال للقيام بأنشطة جديدة كتلوين بيض شم النسيم والبالونات الجميلة، وغيرها من الرفاهيات التي تجعله عيد مميز.

 

130 ألف جنيه.. هدى الإتربي تثير الجدل بسعر إطلالتها في شوارع بيروت

 

نشرت الفنانة هدي الاتربي صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

5 طرق سهلة للتخلص من الجلد الميت المتراكم حول الأصابع

 

هناك عدة طرق سهلة يمكنك استخدامها للتخلص من الجلد الميت المتراكم حول الأصابع. إليك خمس طرق فعالة.

 

لو بتحبي رجل من برج الدلو.. اعرفي أفضل طريقة للتعامل معه

 

رجل برج الدلو لديه صفات فريدة ومميزة التي قد تجعله شريك حياة مثالي بالنسبة للبعض، ولكن بالرغم من هذا فهناك بعض السيدات لا تفهم رجل برج الدلو وتود التعرف على الطريقة الأمثل للتعامل معه لذلك نقدم بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع رجل برج الدلو.

 

تطبيق الثلج الأبرز.. نصائح بالمجان لتخفيف آلام الأسنان

 

يتشكي الكثير من الأشخاص من آلام الأسنان ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، إليك بعض النصائح لتخفيف آلام الأسنان المؤقتة حتى تتمكن من مراجعة طبيب الأسنان

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة شم النسيم البيض هدي الاتربي الجلد الميت برج الدلو ألام الأسنان

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