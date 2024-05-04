عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

5 طرق سهلة للتخلص من الجلد الميت المتراكم حول الأصابع

باديكير
باديكير

هناك عدة طرق سهلة يمكنك استخدامها للتخلص من الجلد الميت المتراكم حول الأصابع. إليك خمس طرق فعالة، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

انطلاق مهرجان رحلات الصيف في نقابة المهندسين بالإسكندرية

هل الحج يكفر عن ترك الصلاة ويجبر الفائت منها؟.. الإفتاء تجيب

طرق التخلص من الجلد الميت حول الأصابع 

القشرة الليمونية والسكر: قومي بمزج ملعقتين من السكر الناعم مع قشرة ليمونة مبشورة. ضعي الخليط على أطراف أصابعك وقومي بتدليكه بلطف لمدة دقيقة أو اثنتين. يعمل السكر كمقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت، في حين أن الليمون يعمل على تفتيح وتنعيم البشرة.

الزيت النباتي والسكر: قومي بمزج ملعقة من الزيت النباتي مع ملعقة من السكر الناعم. ضعي الخليط على أطراف الأصابع وقومي بتدليكها بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة أو اثنتين. ستساعد هذه الطريقة على إزالة الجلد الميت وتنعيم البشرة.

الليمون والملح: قومي بقطع ليمونة إلى نصفين وقم بغمس كل نصف في ملعقة صغيرة من الملح. قومي بفرك أطراف أصابعك بلطف باستخدام الليمون والملح لمدة دقيقة تقريبًا. يعمل الملح كمقشر طبيعي، في حين يساعد الليمون على تفتيح وتنعيم البشرة.

الخل والماء الدافئ: قومي بمزج ملعقتين من الخل الأبيض مع كوب من الماء الدافئ. ضعي يديك في الخليط واتركيهما لمدة 5-10 دقائق. ستساعد هذه الطريقة على تليين الجلد وتخفيف التراكمات الميتة.

زيت جوز الهند: ضعي قليلاً من زيت جوز الهند على أطراف الأصابع وقومي بتدليكه بلطف لمدة دقيقة أو اثنتين. يحتوي زيت جوز الهند على خصائص ترطيب وتنعيم البشرة، مما يساعد على إزالة الجلد الميت وتحسين مظهر الأصابع.

تذكري دائمًا ترطيب الأصابع جيدًا بعد إزالة الجلد الميت. يمكنك استخدام مرطب طبيعي مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند لترطيب البشرة ومنع جفافها.

ملاحظة:  الأساليب والنصائح المقدمة لأغراض معلوماتية فقط ولا تغني عن استشارة أخصائي الرعاية الصحية إذا كانت لديك أي مشاكل صحية أو حساسية للمكونات المذكورة. قبل تطبيق أي من هذه الوصفات، يُنصح بإجراء اختبار بسيط للتأكد من عدم وجود أي تفاعل سلبي على الجلد.

الجلد الميت الدافئ الجلد التراكمات البشرة الماء الدافئ تنعيم البشرة لإزالة الجلد الميت كوب من الماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

استبعاد الثلاثي.. قرار حاسم من كولر بشأن أفشة

طقس اليوم .. احذر الرياح تضرب هذه المناطق

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

ابتدا المشوار .. آمال ماهر تتخذ قرارا مفاجيء على مسرح حفلها بالسعودية

موضوعات متعلقة

لأنوثة طاغية.. نصائح للحصول على بشرة ناعمة لجسمك

هل ماء حمام السباحة يؤثر على الشعر ؟

العمل في أسبوع.. تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب.. وإيقاف شركات إلحاق العمالة المخالفة

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

خدعة تساعدك في التخلص من الذقن المزدوجة| تعرف عليها

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

ماذا يحدث عند وضع القهوة على الوجه

ترشيحاتنا

بعد غلق شارع يوسف عباس .. تحويلات مرورية فى مدينة نصر

صحيفة: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا

سيد عبد الحفيظ يكشف مفأجاة عن ركلتي جزاء الإسماعيلي والزمالك

عصيت ربنا وإشتغلت فى سن 13.. أبرز تصريحات عمر كمال فى خلاصة الكلام

سيف زاهر يوضح موقف الأهلي من عودة محمد شريف

حكم تقسيط السيارة عن طريق البنك.. ماذا يقول الشرع؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غضب أمريكي بعد زيارة إيلون ماسك للصين خلال معرض بكين للسيارات..ما السبب؟

قبل شم النسيم.. 5 طرق مختلفة لعمل الرنجة بالبطارخ

بعد انخفاضها الكبير.. أحدث أسعار كيا سبورتاج في سوق السيارات

130 ألف جنيه.. هدى الإتربي تثير الجدل بسعر إطلالتها في شوارع بيروت

فيديو

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

دموعك غالية .. شيرين تدخل فى نوبة بكاء على المسرح في الكويت

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ