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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عقوبات رادعة تواجه الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة .. تفاصيل

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
محمد الشعراوي

ضبطت لجنة من وزارة التربية والتعليم عددا من طلاب الثانوية العامة بحوزتهم سماعات غش إلكترونية، بينها سماعات كانت مخيطة داخل ملابسهم، وذلك خلال أدائهم امتحان اللغة العربية داخل لجنتين في مركز نجع حمادي شمال قنا.

وتضمن القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عقوبات رادعة ضد كل من يشارك في تسريب أو نشر أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بأي وسيلة؛ حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

عقوبات الغش الامتحانات

ونص القانون على معاقبة كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم تخص مراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.

كما نص القانون على معاقبة كل من يشرُع في ارتكاب جرائم الغش أو التسريب، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

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