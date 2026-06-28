بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بالدول العربية

شهدت أسعار الذهب في الدول العربية، اليوم الأحد 28 يونيو 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ، بعدما سجلت ارتفاعًا خلال تعاملات أمس، لتستقر اليوم عند آخر مستوياتها المرتفعة دون أي تحركات جديدة. وحافظت أسعار المعدن الأصفر على مستوياتها في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر، وسط ترقب المستثمرين والمتعاملين لأي مستجدات قد تؤثر على حركة الذهب خلال الأيام المقبلة.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

استقرت أسعار الذهب في الإمارات دون تغيير مقارنة بأمس، حيث سجل:

عيار 24: 482.68 درهمًا إماراتيًا.

عيار 21: 422.34 درهمًا إماراتيًا.

عيار 18: 362.01 درهمًا إماراتيًا.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

حافظت أسعار الذهب في السعودية على مستوياتها نفسها المسجلة أمس، حيث بلغ:

عيار 24: 494.01 ريالًا سعوديًا.

عيار 21: 432.26 ريالًا سعوديًا.

عيار 18: 370.51 ريالًا سعوديًا.

أسعار الذهب في الكويت اليوم

استقرت أسعار الذهب في الكويت خلال تعاملات اليوم، وسجلت:

عيار 24: 40.69 دينارًا كويتيًا،

عيار 21: 35.61 دينارًا كويتيًا،

عيار 18: 30.52 دينارًا كويتيًا.

أسعار الذهب في قطر اليوم

واصلت أسعار الذهب في قطر استقرارها خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت:

عيار 24: 479.51 ريالًا قطريًا،

عيار 21: 419.57 ريالًا قطريًا،

عيار 18: 359.63 ريالًا قطريًا.