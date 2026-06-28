محافظ القاهرة: اهتمام كبير بتوفير الخدمات وتطبيق معايير الإتاحة لذوي الهمم داخل المنشآت الحكومية

التقى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث سبل التعاون بين المجلس ومحافظة القاهرة بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر لهم الخدمات اللازمة.

وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء، حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لهم؛ بما يضمن حصولهم على حقوقهم كاملة، وتحقيق المشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الخدمات والمرافق الملائمة لذوي الهمم، والتوسع في تطبيق معايير الإتاحة داخل المنشآت الحكومية؛ بما يسهم في تسهيل حصولهم على الخدمات المختلفة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات والآليات الخاصة بتفعيل التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة؛ بما يحقق الاستفادة القصوى للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز الخدمات المقدمة لهم في مختلف أنحاء محافظة القاهرة.

