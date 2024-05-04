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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هنا الزاهد تتألق بالأبيض في إطلالة كلاسيكية| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة عبر ستوري حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وتألقت بإطلالة كلاسيكية ببليزر أبيض، وتوب وبنطلون من ذات اللون، واعتمدت على ميك اب برونزي يبرز جمالها.  

آخر أعمال هنا الزاهد

 

 

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي يعرض حاليًا من السينمات، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

اعمال هنا الزاهد التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة هنا الزاهد هنا الزاهد

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