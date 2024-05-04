أسعار بتكوين ترتفع بأكثر من 6% بعد بيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت أسعار عملة بتكوين المشفرة خلال الساعات الأخيرة بأكثر من 6%، بعد صدور تقرير الوظائف الأميركية والذي كشف عن نمو الوظائف خلال شهر أبريل بأقل من التوقعات، وهو ما يعزز الآمال بشأن تكرار الانخفاضات المتوقعة لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وخلال آخر 24 ساعة، ارتفع سعر بتكوين بنحو 3800 دولار أو بنسبة أكبر من 6% ليسجل نحو 63039.41 دولار في ساعة مبكرة من صباح السبت 4 مايو، وذلك بعد أن تجاوز مستوى 63 ألف دولار خلال الساعات الأخيرة.

كما زاد سعر عملة إيثر المشفرة بنحو 117 دولاراً أو بنسبة نحو 4% مسجلا مستوى 3108 دولارات.

ويأتي ذلك بعد أن أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الأميركية، زيادة 175 ألف وظيفة في أبريل، أي أقل من التوقعات البالغة 240 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 3.9% مقابل 3.8% في الشهر السابق، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل. كما جاءت أرقام الأجور أقل من المتوقع.

وقالت كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة John Hancock لإدارة الاستثمار، إميلي رولاند، لشبكة CNBC: "لقد خفف هذا بالفعل من مخاوف المستثمرين من أن الاقتصاد قد يكون محموماً أو يتسارع من جديد، وهو يحيي الأمل في خفض أسعار الفائدة".

وتابعت: "الأخبار السيئة لسوق الوظائف تعني أن الفدرالي الأميركي قد يكون قادراً على البدء في التخفيض في وقت لاحق من هذا العام".

وتخفيض الفائدة قد يدفع المستثمرين إلى الاتجاه للاستثمار في أدوات المخاطر التي قد توفر لهم عائدات أعلى من الأدوات الآمنة.