العظمة تولد من البؤس.. قصة بيتهوفن الأصم مات منتحرا دون قصد

يُعتبر الملحن والموسيقار وعازف البيانو الألماني لودفيج فان بيتهوفن حاليا واحدا من عظماء الموسيقى الكلاسيكية، وأحد الثلاثة الذين وصفهم الشاعر الألماني بيتر كورنيليوس بأنهم الأفضل في مجالهم "three Bs" - يقصد بهذا أفضل الملحنين بحرف الباء وهم: بيتهوفن، وباخ، وبرامس-، حيث كان تأثيره على الجيل اللاحق عميقا وكبيرا، فهو يُشكّل نقطة تحوّل بين الموسيقى الكلاسيكية في القرن الثامن عشر والموسيقى الرومانسية في القرن التاسع عشر.





26 ديسمبر هو ذكرى وفاة الموسيقار الألماني، الذي توفي في ذات اليوم عام 1827 عن عمر يناهز السادس والخمسين عامًا خلال عاصفة رعدية، و قام بيتهوفن بتأليف الكثير من المقطوعات الموسيقية، فتتراوح أعماله ما بين الأوركسترا الموسيقية وسوناتات للبيانو الكمان والتشيللو والبوق الفرنسي، وتتضمن أعماله في الأوركسترا سيمفونيات وصل عددها إلى 9 سيمفونيات ومجموعة من الأوركسترا الأخرى، كما كتب 7 كونشرتو للأوركسترا فضلًا عن تأليفه بعضَ المقاطع للأوركسترا المنفردة، بالإضافة لتأليفه مقطوعة أوبرا منفردة معروفة باسم فيديليو (Op. 72) وتشمل أعماله للأوركسترا الأخرى على قدّاسين اثنين وبضع مقاطع قصيرة.





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امتلك بيتهوفن مجموعة كبيرة من سوناتات البيانو وصل عددها إلى 32 والعديد من المقاطع الأقصر، كما كان لديه 10 سوناتات للكمان و5 للتشيللو وسوناتا واحدة للبوق الفرنسي، و بخلاف إنجازاته الفنية، كان بيتهوفن يائسا في حياته، فإصابته بالصمم وآلام بطنه المزمنة -التي بدأت في العشرينات من عمره- دفعته للتفكير بالانتحار عدة مرات، وهذا ما كتبه قي الوصية الذي أرسلها إلى أخويه، حتى قيل أنه مصابا باضطراب ثنائي القطب.



