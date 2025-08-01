بعد 24 ساعة من غيابه.. العثور على شاب متوفيا في حادث بالقاهرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تغيب شاب يدعى أسامة السيد حيث تبين أنه توفى في حادث سير على الطريق في البساتين.

رصدت الأجهزة الأمنية منشورا عبر منصة فيسبوك متضمنا تغيب شاب يدعى أسامة رفعت السيد بالتزامن مع بلاغ من أسرته لقسم شرطة البساتين بآخر ظهور له.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن الشاب توفى في حادث سير على الطريق في البساتين بالقاهرة وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير أعلى الطريق الدائري في نطاق البساتين، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع شاب في العقد الثالث من عمره مجهول الهوية وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى ثم تعرفت أسرته على جثمانه وتسلمته.