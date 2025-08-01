مصابة بطلقات نارية.. كشف غموض العثور على جثة ربة منزل بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض مقتل ربة منزل بطلقات نارية داخل منزلها بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تبين أن وراء الواقعة زوجها، حيث أطلق عليها أعيرة نارية أودت بحياتها فى الحال، بعد مشادات كلامية وخلافات زوجية بينهما.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع تكثيف الجهود لضبط الزوج والسلاح المستخدم.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع ربة منزل بطلقات نارية داخل منزلها بقرية الحجيرات.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.