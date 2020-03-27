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أخبار العالم

إغلاق المقاهي والمطاعم.. إجراء جديد في روسيا للحد من انتشار كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 09:04 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
نقلت قناة "العربية" عن السلطات الروسية إعلانها إغلاق المقاهي والمطاعم في أنحاء البلاد اعتبارًا من غدا السبت،بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، توجيه السلطات الإقليمية توصية للمواطنين بالحد من السفر، بما في ذلك لغرض السياحة والترفيه.



وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية وفقا لما نقلته عن بيان على موقع الحكومة بأنه تم تكليف السلطات التنفيذية بأن توصي المواطنين بالحد من السفر، بما في ذلك لغرض السياحة والترفيه". 

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه خطابا إلى الشعب الروسي طرح فيه سلسلة اقتراحات اجتماعية واقتصادية لدعم قطاع الأعمال في ظل تداعيات انتشار كورونا، ومن هذه الإجراءات اقترح الرئيس الروسي تأجيل سداد الضرائب المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، باستثناء ضريبة القيمة المضافة وأقساط التأمين، وفرض ضريبة على شريحة محددة من الودائع المصرفية.
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