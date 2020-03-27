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برلمان

بشرى سارة للأطباء.. نائب الساحل يطالب بمنحهم هذه المكافأة بسبب كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 11:05 م
الاطباء
الاطباء
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حسن رضوان
أعلن عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن الساحل، تقدمه سؤال لرئيس الحكومة، لتقديم شهر مكافأة للأطباء والتمريض والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ليكون حافز قوي لهم في الأزمة الراهنة والفترة المقبلة.

وأكدت "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن منذ ظهور أزمة فيروس كورونا في البلاد والأطباء وجميع طاقم التمريض في جميع المحافظات يقومون بجهود جبارة من أجل صحة وسلامة المواطنين في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن من المفترض أن تقوم الدولة بتقديم مكافأة لهؤلاء الجنود المجهولين الذين يعملون ليلًا نهارًا من اجل أن يتمتع الآخرون بالصحة والسلامة، وتكون المكافأة تقديرية لجهودهم المتواصلة من اجل الصحة العامة.

وأشار النائب إلى أن  ضعف مرتبات الأطباء وبدل العدوى يجعلنا نشدد على تقديم المكافآت المالية لهؤلاء بقوي حتى ياخذوا جزءا قليلا من حقوقهم.
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