بعد اكتشاف تأثيره في علاج كورونا.. 10 معلومات عن تطعيم الدرن صاحب أشهر علامة في أذرع المصريين





انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء سارة عن إجراء بعض العلماء في أستراليا أبحاثا على تطعيم الدرن المعروف باسم Bcg والذي يتم إعطاؤه للأطفال الرضع في مصر في أعقاب ولادتهم ، وبدأ العلماء في اكتشاف مدى تأثير تطعيم الدرن على فيروس كورونا في الجسم .





ماذا تعرف عن تطعيم الدرن ؟





١- الدرن هو لقاح ضد داء السل





٢- افضل وقت لإعطاء تطعيم الدرن للطفل الرضيع بعد ولادته بأيام وحتى ٦ أشهر





٣_ يمكن تأجيل إعطاء هذا التطعيم للأطفال حتى سن خمس سنوات





٤_ تطعيم الدرن يحقن في الذراع الأيسر ويترك علامة على الجلد





٥- تطعيم الدرن يوفر الحماية للشخص لمدة عشر سنوات لأن الأطفال هم الأكثر عرضة لداء السل





٦- تطعيم الدرن يحمي الطفل من التهاب السحايا السلي





٧- تطعيم الدرن منتشر في الدول النامية فقط حيث يزيد داء السل ولا يطبق في الدول المتقدمة





٨- تطعيم الدرن يعمل على تحفيز الخلايا الليمفاوية T وهي المسؤولة عن مهاجمة أي عدوى أو فيروس يدخل جسم الإنسان وبالتالي يكون له تأثير كبير على مهاجمة فيروس كورونا





٩- تطعيم الدرن ثبتت فعاليته في علاج سرطان المثانة بشكل كبير





١٠- تطعيم الدرن له قدرة هائلة على علاج الالتهابات الرئوية الفيروسية



