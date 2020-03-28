AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد اكتشاف تأثيره في علاج كورونا.. 10 معلومات عن تطعيم الدرن صاحب أشهر علامة في أذرع المصريين

السبت 28/مارس/2020 - 05:07 ص
علامة تطعيم الدرن
علامة تطعيم الدرن
Advertisements
رشا عوني

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء سارة عن إجراء بعض العلماء في أستراليا أبحاثا على تطعيم الدرن المعروف باسم Bcg والذي يتم إعطاؤه للأطفال الرضع في مصر في أعقاب ولادتهم ، وبدأ العلماء في اكتشاف مدى تأثير تطعيم الدرن على فيروس كورونا في الجسم . 

ماذا تعرف عن تطعيم الدرن ؟ 

١- الدرن هو لقاح ضد داء السل 

٢- افضل وقت لإعطاء تطعيم الدرن للطفل الرضيع بعد ولادته بأيام وحتى ٦ أشهر 

٣_ يمكن تأجيل إعطاء هذا التطعيم للأطفال حتى سن خمس سنوات 

٤_ تطعيم الدرن يحقن في الذراع الأيسر ويترك علامة على الجلد

٥- تطعيم الدرن يوفر الحماية للشخص لمدة عشر سنوات لأن الأطفال هم الأكثر عرضة لداء السل

٦- تطعيم الدرن يحمي الطفل من التهاب السحايا السلي 

٧- تطعيم الدرن منتشر في الدول النامية فقط حيث يزيد داء السل ولا يطبق في الدول المتقدمة 

٨- تطعيم الدرن يعمل على تحفيز الخلايا الليمفاوية T وهي المسؤولة عن مهاجمة أي عدوى أو فيروس يدخل جسم الإنسان وبالتالي يكون له تأثير كبير على مهاجمة فيروس كورونا 

٩- تطعيم الدرن ثبتت فعاليته في علاج سرطان المثانة بشكل كبير 

١٠- تطعيم الدرن له قدرة هائلة على علاج الالتهابات الرئوية الفيروسية 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتشاره في بريطانيا.. 8 أعراض تؤكد إصابتك بمرض النكاف

تعافي طفلة حديثة الولادة من كورونا بدون دواء في ووهان الموبوءة.. تفاصيل

عمره 5 أيام.. تعافي أصغر مصاب بـ كورونا من الفيروس

بـ جنيه واحد.. وصفة سحرية تخلصك من الكحة

سننتجه بشكل كبير.. ترامب يكشف عن عقار أثبت فعاليته في مكافحة كورونا

اليوم العالمي للسل ...اعرف أعراض المرض وطرق الوقاية

ترشيحاتنا

فقوسة: الحمدلله خروج محمد مجدي من الحجر الصحي

بعد كارثة الإسكندرية .. محافظ جنوب سيناء يغلق شواطئ المحافظة

عامل يهشم رأس زوجته بـ فأس فى سوهاج

أكلْ البيض.. جورج سيدهم يكشف كواليس أشهر مشهد مسرحي

هل تقتل مياه البحر المالحة فيروس كورونا ؟ .. الصحة تجيب

بشرى سارة.. هاني الناظر يعلن مفاجأة عن علاج كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شارات حمراء وصفراء داخل مراكز التسوق في السعودية لحماية المتسوقين

بعد اكتشاف تأثيره في علاج كورونا.. 10 معلومات عن تطعيم الدرن صاحب أشهر علامة في أذرع المصريين

مين أحلى؟ هنا الزاهد ورضوى الشربينى تتألقان بنفس الجمبسوت