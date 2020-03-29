وزارة النقل ترد على فيديوهات الزحام في قطارات مترو الأنفاق

أكدت وزارة النقل، أن الفيديو الذي قامت بعرضه بعض البرامج الفضائية اليوم، الأحد، ويظهر وجود زحام في مترو الأنفاق، فإنه تم تصويره يوم الأربعاء الماضي بمحطة عزبة النخل، حيث شهدت بعض محطات المترو في أول يوم تطبيق الحظر بعض التكدس؛ نتيجة لخروج الموظفين من أعمالهم في توقيت واحد.





وأضافت الوزارة، في بيان مساء اليوم، الأحد، أنه فور هذا الزحام قام وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بتفقد مركز التحكم الرئيسي للمترو ومحطة الشهداء قبل ساعة ونصف من بدء توقيت الحظر، وتم الدفع بـ ٥ قطارات في كل اتجاه في الخطوط الثلاثة، إلى جانب قطارات التشغيل اليومي، كما قام وزير النقل بتفقد محطة الشهداء ومركز التحكم للمترو؛ لمتابعة حركة تشغيل القطارات والاطمئنان إلى عدم تكدس الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.





ووجه الوزير، باستمرار الدفع بـ ٥ قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة في الساعة التي تسبق توقيت الحظر، وأن يكون آخر موعد للقطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساءً، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن خاصةً أنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالي الساعة ٧.١٥ مساءً، إضافة إلى أنه تمت زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى ٤١ قطارًا بدلا من ٣٤ قطارًا بزيادة ٧ قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى ٢٧ قطارًا بدلا من ٢٢ قطارًا بزيادة ٥ قطارات وتشغيل ٨ قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين وتم تقليل زمن التقاطر من ٤ دقائق إلى ٣ دقائق وهو ما ساهم في عدم تكدس الركاب وعدم الزحام بالمترو.





واستنكرت الوزارة، في بيانها، عرض فيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضي على أنه تم تصويره اليوم، كما تهيب الوزارة، وسائل الإعلام، تحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن هذا المرفق الحيوي الهام، وتؤكد الوزارة أنها تتعامل فوريا على مدار الساعة مع أي مستجدات تخص أمن وسلامة الركاب.



