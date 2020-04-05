اعتماد نتائج أعمال ايثيدكو للبتروكيماويات.. و229 مليون دولار إجمالي قيمة الصادرات

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار صناعة البتروكيماويات المصرية فى دورها الحيوى في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الإنتاج والقيمة المضافة، لافتا إلى أن صناعة البتروكيماويات في مصر تتمتع بمزايا تنافسية جيدة وتتبع نهجا اقتصاديا وتسويقيا سليما يؤهلها للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية للدولة المصرية في السنوات الأخيرة شكلت سندا قويا للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.





جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية باستخدام تقنية الفيديوكونفرانس بحضور الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمحاسبة نيرمين عبد الفتاح، وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.





وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع، أهمية الحفاظ على سلامة العاملين واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا بشكل كامل، كما أكد أهمية مراعاة الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات والتوسعات الإنتاجية الجديدة للبتروكيماويات لدورها الحيوي في توفير خامات ومدخلات إنتاج رئيسية للعديد من للصناعات المحلية وزيادة الصادرات المصرية للخارج من البتروكيماويات، موجها بالاستمرار في اتباع سياسات تسويقية قادرة على تحقيق أهداف الشركة ومواجهة التحديات.





وأشاد بما قدمه مجمع ايثيدكو للبتروكيماويات بالإسكندرية من أداء إنتاجي وتصديري متميز منذ افتتاح الرئيس السيسي للمجمع وتشغيله، وأشار إلى الدور المهم لشركات البتروكيماويات في المساهمة في توفير احتياجات السوق المحلية ودعم الصادرات، مشددًا على أهمية الاستمرار في التوسع في تلك المشروعات على الرغم من التحديات الضخمة التي تواجهها حاليًا والمتمثلة في انخفاض الأسعار في السوق العالمية للمنتجات البتروكيماوية، مشيرًا إلى دور قطاع البترول في تحقيق التوازن بين الأنشطة المتداخلة من أجل تحسين التسعير لكل الأطراف لمواجهة المتغيرات التي يشهدها السوق العالمى للبتروكيماويات.





من جانبه، نوه الكيميائي عبد المجيد حجازي، رئيس شركة ايثيدكو، إلى أنها حققت معدلات تصديرية متميزة خلال الفترة ما بين عامي ٢٠١٧ و2019 بقيمة صادرات بلغت نحو ٩٢٩ مليون دولار، والتي تمثل حوالي ٦ر٩٪ من إجمالى الصادرات البترولية المصرية.





وقال إن مجمع ايثيدكو حقق خططه الإنتاجية لعام ٢٠١٩ بإنتاج حوالي ٣٦٧ ألف طن ايثيلين للوفاء بتعاقداته واحتياجات الشركات البترولية الشقيقة من هذا المنتج إلى جانب إنتاج حوالي ٣٦٣ ألف طن بولي ايثيلين للطلب المحلي والتصدير، لافتا إلى نجاح توقيع عقود تسويق منتج البيوتاديين حصريا من مجمع ايثيدكو بما يعظم القيمة المضافة من منتجات المجمع، خاصة المنتجات الثانوية غير الرئيسية كالبيوتاديين والرافينات، مضيفا أن تحقيق حوالي ٣ر١ مليار دولار إجمالي مبيعات لمجمع ايثيدكو من منتجاته المختلفة منذ التشغيل في ٢٠١٧ يعد مؤشرا قويا على ما تحقق من أداء تجاري وتسويقي متميز خلال تلك الفترة.





وفيما يتعلق بخططها المستقبلية وموقف التوسعات الإنتاجية، أوضح أنها تمضي قدما لتنفيذ وإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج المطاط الصناعي (البولي بيوتاديين) الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 180 مليون دولار بعد ترسية مناقصة أعمال التنفيذ واختيار المقاول العام في مايو الماضي على تحالف شركتي بتروجت المصرية وسايبم الإيطالية ويستغرق تنفيذه نحو عامين، لافتا إلى نجاح دراسة رفع الطاقة الإنتاجية للمشروع الجديد إلى ٢٦ ألف طن وتوقيع عقدين لتسويق إنتاجه مع موزعين عالميين.





وأضاف أن ايثيدكو تتخذ حاليا الخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات والذي يمثل بنية تحتية داعمة لمتطلبات المجمعات الصناعية للبتروكيماويات بالإسكندرية، موضحا أنها تعمل حاليا على توفير التمويل اللازم بعد انتهائها مؤخرا من توفير أراضٍ جديدة وضمها للمشروع وتطوير مرافق الشركة، كما تم الانتهاء من دراسة الأثر البيئي وعملية التشاور المجتمعي وجار استكمال استصدار الموافقات الخاصة بالمشروع.





ونوه إلى الانتهاء خلال العام الماضى من ربط محطة الكهرباء الدائمة للشركة على الشبكة الموحدة للكهرباء على مستوى الجمهورية وتوقيع عقود توريد الطاقة لشركتي انربك واموك، مؤكدا التزامها الدائم بتطبيق أعلى معايير وإجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والتزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة العاملين.





