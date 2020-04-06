مستشفى مصر للطيران يكشف حقيقة إصابة طبيب بفيروس كورونا

نفى مستشفى مصر للطيران، ما يتردد من شائعات حول ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفى، وأكد أنها شائعات ليس لها أساس من الصحة.





وأوضح مستشفى مصر للطيران، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أحد الأطباء من العاملين داخل المستشفى التقط العدوى من خلال إحدى مرضاه أثناء كشف منزلي خاص به وليس من داخل المستشفى كما يتردد، بمجرد الابلاغ تم عمل جميع الاجراءات، مؤكدا استقرار حالة الطبيب الصحية، وأنه يتلقى الرعاية الطبية بمستشفى العزل برعاية وزارة الصحة.





وأشار مستشفى مصر للطيران، إلى أنه تم تشكيل فريق لإداره الأزمة بالمستشفى منذ بداية ظهور الفيروس، ويقوم بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد طبقا لتوصيات وزارة الصحة، فضلا عن متابعة لجميع الإجراءات الطبيه نحو العاملين بالمستشفى وأيضا تباشر أعمال التعقيم والتطهير المستمرة داخل غرف المستشفى وغرف المرضى والرعايات وكافة الغرف داخل المستشفى.



وأكد المستشفى، توافر كميات كبيرة من مستلزمات الحماية الشخصية من ماسك وجاون وجوانتى ومطهرات اليد لاستخدامها لحماية الفريق الطبي والمرضى، بالإضافة إلى تكوين مخزون استراتيجي كاف من الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج.





وقال إن المستشفى يتبع كامل تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لترصد الحالات المشتبه بها وتحويلها إلى مستشفيات الحميات حيث إن المستشفى لا يستقبل اي حالات مؤكدة حتى الآن.







