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أخبار العالم

طواقم التمريض في أمريكا تحتج على نقص معدات الوقاية من فيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
نشرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر احتجاجا لطواقم التمريض في الولايات المتحدة الأمريكية، على نقص الكمامات ومعدات الوقاية اللازمة لهم من فيروس كورونا.


وأشارت الوكالة إلى أن نيويورك سجلت 4،758 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا حتى يوم الإثنين ، بزيادة قدرها 599 عن يوم الأحد ، مقارنة بزيادة 594 خلال الـ 24 ساعة السابقة. فيما ارتفع عدد الوفيات، يوم الجمعة ، في الولاية بعدد 630 شخصا.


وكانت تقديرات أمريكية أشارت إلى أن الأيام القادمة يمكن أن تشهد وفاة 3130 أمريكيا في اليوم، وهو ما وصفته وسائل الإعلام الأمريكية بأسبوع الرعب أو الموت.

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