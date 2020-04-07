الصين تعلن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، اكشتاف 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم من الخارج.





وكانت الصين قد أعلنت أمس الإثنين، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص لم يظهر عليهم أي أعراض.





وقالت السلطات الصينية إنها تضع الأن 1033 شخصا تحت الملاحظة الطبية بسبب حملهم للفيروس، دون ظهور أي أعراض.





ومن ناحية أخرى، كشف موقع dailystar عن مفاجأة جديدة بعد أن نشر تقريرا يؤكد ذعر الحكومة الصينية من وباء جديد بعد فيروس كورونا.





وأكد التقرير الذي نشره موقع dailystar أن مقاطعة يونيانج بالصين بها مزرعة خنازير تم اكتشاف حالات مصابة فيها بسلالة قاتلة من إنفلونزا الخنازير.