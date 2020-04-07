%85 من قراء صدى البلد يؤيدون اقتطاع جزء من رواتب النواب للتبرع في مواجهة كورونا





وأيد ٨٥% من القراء هذا المقترح الذي طرحه بهاء أبو شقة على أن تتراوح النسبة بين 5 و20%.





فيما رفض 10% فقط من القراء المقترح، وعبر 5% عن عدم اهتمامهم.





في سياق متصل، طالب رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، النواب بالتبرع بمكافأة العضوية 3 أشهر لصالح صندوق تحيا مصر.

وقال في الرسالة التي أرسلها للنواب، عبر تطبيق "واتس آب": "السادة النواب في ظل ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تعاني منه معظم دول العالم، وهذا ما نلمسه ونتابعه ونراقبه من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة هذا الفيروس على جميع المستويات، وانطلاقًا من الدور الوطني الذي يقوم به مجلسكم الموقر فقد تتفقون معي في أهمية، وضرورة أن يشارك المجلس جميع أجهزة الدولة المصرية في محاربتها لهذا المرض".





استطلع موقع "صدى البلد" الإخباري رأي القراء في مقترح اقتطاع جزء من رواتب النواب لصالح التبرعات لصندوق "تحيا مصر" في مواجهة أزمة كورونا.