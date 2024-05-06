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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك

فرج عامر
فرج عامر

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن الفوز ضد الزمالك، دفعة معنوية قوية للفريق، خاصةً أنه ستمنح اللاعبين والجهاز الفني، فرصة من أجل استمرار الفوز.

وتابع عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تحدثت مع أحمد سامي المدير الفني واللاعبين قبل المباراة، وأكدت عليهم ضرورة الدفاع عن أنفسهم واللعب من أجل أسمائهم، وعليهم تحقيق الفوز من أجلهم وهناك مكافآت إجادة للاعبين".

وأضاف فرج عامر: "الزمالك فريق كبير وعملاق ويملك جمهور يحرك الصخر، ولكن هذا لا يقلل من فوز سموحة، وكنت متوتر طوال المباراة من التحكيم، بالرغم من أن محمود البنا من أفضل الحكام، ولا أرى سبب لعدم احتساب ركلة جزاء، كما أنه كان يجب إلغاء الإنذار على الأقل".

وقال عامر: "الأخطاء التحكيمية تنعكس علينا وبالتالي كان هناك حالة توتر جدًا وخايف من التحكيم، وخسرنا مباريات بسبب أخطاء تحكيمية واضحة، ولكن أتفهم وجود الأخطاء وياما اشتكينا خدنا ايه؟ لا نحصل على ردود".

واستطرد: "بيريرا لا أرى أنه يضيف للتحكيم شيئًا ويكلف الاتحاد المصري مبالغ باهظة، وأتمنى وجود خبير مصرى لإدارة التحكيم في مصر أفضل أجنبي".

واختتم: "نفسي الاهلي يكسب دوري أبطال إفريقيا والزمالك يكسب كأس الكونفدرالية، وتكون هناك مواجهة بين الطرفين في كأس السوبر الإفريقي".

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