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مرأة

في عشر دقائق.. طريقة عمل الزلابية بالسكر

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كنت تحاولين تقديم حلويات في المنزل سهلة وغير مكلفة يمكنك ان تتعلمي طريقة عمل الزلابية الشهية. 

المقادير:
- دقيق : 3 اكواب
- ماء دافئ : كوب وربع
- الزيت : ربع كوب
- النشاء : 3 ملاعق كبيرة
- الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة
- سكر : 2 ملعقة كبيرة
- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : رشّة

طريقة التحضير
في وعاء ضعي السكر والخميرة وربع كوب ماء دافئ وقلبي.
ضعي الوعاء في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة.
في وعاء آخر، ضعي الدقيق والنشا والزيت والفانيليا والخميرة وباقي الماء وقلبي حتى يذوب الدقيق تمامًا وتتكون عجينة ناعمة.
اتركيها جانبًا لمدة 30 دقيقة حتى تختمر.
سخني كمية كبيرة من الزيت، ثم بواسطة ملعقتين ضعي كمية من العجينة، واتركيها حتى يصبح لونها ذهبيًا.
كرري هذه العملية حتى تنتهي من العجينة.
ارفعي الزلابية من الزيت فورًا، ثم ضعيها في الشربات البارد فورًا، ثم ضعيها في طبق التقديم ويمكن تزيينها بالشوكولاتة السائلة أو السكر البودرة.
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