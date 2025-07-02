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حماة الوطن: تعاوننا مع الأحزاب منذ 5 سنوات لخدمة المواطن.. وتمثيل الشباب والمرأة أولوية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حماة الوطن: تعاوننا مع الأحزاب منذ 5 سنوات لخدمة المواطن.. وتمثيل الشباب والمرأة أولوية

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
إسراء صبري

أكد عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن التنسيق والتعاون بين الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها "حماة الوطن" و"مستقبل وطن"، مستمر منذ أكثر من خمس سنوات، بهدف خدمة المواطن المصري والتفاعل مع قضاياه الملحّة.

وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن هذا التعاون شمل مبادرات ومواقف داعمة لقضايا مجتمعية مهمة، أبرزها حل أزمات الغارمات، ومساندة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن تلك الجهود ليست وليدة اللحظة، بل جزء من استراتيجية ممتدة تعتمد على التواجد الفعلي على الأرض والاستجابة لمتطلبات المواطنين.

وأوضح أن العمل الحزبي خلال تلك الفترة كان موجّهًا نحو القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، من خلال تفاعل مباشر مع الشارع، وسعي مستمر لصياغة أجندة تشريعية تمثل تطلعات المواطنين، بالتعاون مع أحزاب أخرى ضمن الجبهة الوطنية.

وشدد على أهمية تمثيل فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسها الشباب والمرأة، في المجالس النيابية والسياسية، مؤكدًا أن نسب التمثيل التي تم الاتفاق عليها في القوائم الانتخابية ستُسهم في تحقيق زخم سياسي حقيقي، وتمكين تلك الفئات من التعبير عن صوتها داخل البرلمان. 

ولفت إلى أن: "تمكين الشباب والمرأة هو ركيزة أساسية في بناء دولة قوية، وضمان حقيقي لحفظ حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار".

حماة الوطن حزب حماة الوطن الشعب الفلسطيني

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