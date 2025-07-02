مصر تفوز على الجزائر في بداية مشوارها بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات

فاز المنتخب المصري لكرة السلة للسيدات، على نظيره منتخب الجزائر بنتيجة 89/54، في أولى مباريات الفراعنة بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات، المقامة خلال الفترة من 1 إلى 8 يوليو الجاري على صالة 3 بستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

26/11

50/25

70/36

89/54

ويشارك في البطولة كل من مصر، تونس، الجزائر، الأردن.

يذكر أن منافسات البطولة انطلقت أمس الثلاثاء، بمواجهة منتخب الأردن ومنتخب تونس وشهدت فوز الأردن بنتيجة 78/67.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات البطولة غدًا الخميس، حيث يلتقي منتخب تونس، منتخب الجزائر في الساعة الخامسة مساءً، بينما تقام مباراة مصر والأردن في الساعة السابعة من اليوم ذاته.

‏وتقام البطولة بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة، حيث يواجه كل منتخب الثلاث منتخبات الأخرى، لترتيب مراكز المنتخبات.

يلتقي المنتخب صاحب المركز الأول مع المنتخب صاحب المركز الرابع، ويلعب المنتخب صاحب المركز الثاني مع المنتخب صاحب المركز الثالث في الدور نصف النهائي، لتحديد طرفي مباراة تحديد المركز الثالث ومباراة النهائي.