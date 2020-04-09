بعد التنمر ضدها.. نقابة الأطباء: ما حدث مع طبيبة الإسماعيلية جهل مبالغ فيه ..فيديو

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن واقعة التنمر والتعدي على الدكتورة دينا مجدي عبد السلام، طبيبة الإسماعيلية؛ شيء مؤسف ينم عن جهل البعض بشكل مبالغ فيه.
وأضاف "عبد الحي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "ten"، "مش معنى إنها شغالة في الحميات يبقى هتعدى الناس"، مؤكدا أن كل من يخالط مريضا يقوم بعزل منزلى ولو ظهرت عليه الأعراض يجري التحاليل.
وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الطبيبة إذا ظهرت عليها الأعراض أو خالطت مريضا ستقوم بعزل نفسها منزليا.
وأشار الدكتور أسامة عبد الحي، أن ما حدث شيء مسيء، ومبنى على جهل، مؤكدا "الناس مقدرة جهود الأطباء والأطقم الطبية خلال هذه المرحلة".
وشهدت محافظة الإسماعيلية، واقعة تنمر جديدة، كانت بطلتها طبيبة أمراض جلدية، واجهت مأساة من قبل جيرانها الذين حاولوا طردها، لكونها تعمل بإحدى مستشفيات الحجر الصحي بالمحافظة، خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".