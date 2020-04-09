بعد التنمر ضدها.. نقابة الأطباء: ما حدث مع طبيبة الإسماعيلية جهل مبالغ فيه ..فيديو





وأضاف "عبد الحي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "ten"، "مش معنى إنها شغالة في الحميات يبقى هتعدى الناس"، مؤكدا أن كل من يخالط مريضا يقوم بعزل منزلى ولو ظهرت عليه الأعراض يجري التحاليل.





وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الطبيبة إذا ظهرت عليها الأعراض أو خالطت مريضا ستقوم بعزل نفسها منزليا.





وأشار الدكتور أسامة عبد الحي، أن ما حدث شيء مسيء، ومبنى على جهل، مؤكدا "الناس مقدرة جهود الأطباء والأطقم الطبية خلال هذه المرحلة".