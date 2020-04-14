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منوعات

«معجزة ترامب» تصيب المتعافين من كورونا بأمراض أخرى.. والبرازيل توقف العلاج بـ الكلوركين

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:36 ص
العقار المستخدم في
العقار المستخدم في البرازيل
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أماني إبراهيم
أوقف العلماء في البرازيل، دراسة سريرية لاستخدام عقار لعلاج الملاريا، على مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ بعد ظهور مشاكل في ضربات القلب لدى ربع الأشخاص المتعافين من الفيروس التاجي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوصى باستخدام عقار يحتوي على المادة الفعالة، وهي هيدروكسي كلوروكين، والذي وصفه بأنه "معجزة علاجية"، بعد أن أشارت بعض الاختبارات المبكرة إلى أنه يمنع الفيروس من دخول الخلايا في الجسد.

الصحيفة أضافت: ولكن من المعروف أن هذه الأدوية لها آثار جانبية خطيرة منذ فترة طويلة، بما في ذلك تغيير ضربات القلب بطريقة يمكن أن تؤدي إلى الموت المفاجئ.

وكانت الدراسة البرازيلية، قد خططت في مدينة ماناوس الأمازونية، لتسجيل أعراض لـ 440 مريضًا مصابين بفيروس (كوفيد-19)، وتم استخدام هذا العقار لعلاجه بجرعتين من الكلوروكين، لكن الباحثين أبلغوا عن نتائج بعد علاج 81 فقط، فقد تناول هؤلاء الاشخاص 600 مجم مرتين من هذا العقار وبعد 10 ايام اتضح إصابتهم بمشاكل في ضربات القلب، وأشارت الدراسة إلى أن العلاج بهذا العقار تسبب في زيادة الوفيات جراء المضاعفات.

وتوقف العلماء في البرازيل عن استكمال هذه الدراسة، وتم علاج مجموعة اخرى من الأشخاص بتناول 450 مجم مرتين في أول يوم، ثم جرعة واحدة لـ4 أيام متتالية، وكانت النتائج بدون مضاعفات خطيرة، وهذا أقرب إلى ما تم تجربته بالولايات المتحدة، ولكن ما تسبب في حدوث هذه المضاعفات هي تلقى المرضى مضادات حيوية وهي سيفترياكسون وأزيثروميسين. 
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