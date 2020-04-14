«معجزة ترامب» تصيب المتعافين من كورونا بأمراض أخرى.. والبرازيل توقف العلاج بـ الكلوركين

لعلماء في البرازيل، دراسة سريرية لاستخدام عقار لعلاج الملاريا ، على مرضى فيروس كورونا ( كوفيد-19 )؛ بعد ظهور مشاكل في ضربات القلب لدى ربع الأشخاص المتعافين من الفيروس التاجي. أوقف ا





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوصى باستخدام عقار يحتوي على المادة الفعالة، وهي هيدروكسي كلوروكين، والذي وصفه بأنه "معجزة علاجية" ، بعد أن أشارت بعض الاختبارات المبكرة إلى أنه يمنع الفيروس من دخول الخلايا في الجسد.





الصحيفة أضافت: و لكن من المعروف أن هذه الأدوية لها آثار جانبية خطيرة منذ فترة طويلة، بما في ذلك تغيير ضربات القلب بطريقة يمكن أن تؤدي إلى الموت المفاجئ.