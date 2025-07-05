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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق منافسات الرجال بنهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث 2025

الخماسي
الخماسي
ياسمين تيسير

انطلقت صباح اليوم  منافسات الرجال، بنهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث لعام 2025، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري.

وتشارك مصر في منافسات الرجال بثلاثة لاعبين هم: مهند شعبان ومعتز وائل ومحمد حاتم.

وتقام اليوم منافسات نصف نهائي الرجال ، حيث تم تقسيم الـ 36 لاعب المشاركين إلى مجموعتين ، ضمت المجموعة الأولى لاعب منتخبنا الوطني مهند شعبان بينما تضم  المجموعة الثانية لاعبي منتخبنا الوطني معتز وائل ومحمد حسن.  

وبدأت منافسات المجموعة الأولى بلعبة السلاح في تمام الساعة التاسعة و5 دقائق صباحًا، على أن يتبعها لعبة الموانع ثم السباحة، ثم الليزر- رن.

وتنطلق منافسات المجموعة الثانية بلعبة السلاح في الساعة الرابعة عصرًا على أن يتبعها لعبة الموانع ثم السباحة، ثم الليزر- رن.

ويتأهل أفضل 9 لاعبين من كل مجموعة إلى الدور النهائي للرجال والسيدات  الذي يقام غدا  الأحد.

وكانت فريدة خليل وملك إسماعيل قد تأهلا لنهائي السيدات عقب تصدر فريدة للمجموعة الأولى في نصف نهائي السيدات ، و احتلال ملك إسماعيل للمركز الثالث في المجموعة الثانية بنصف نهائي السيدات.

ويعد نهائي سلسلة كأس العالم 2025 بالإسكندرية، هو أول نهائي كأس عالم في التاريخ يقام بلعبة الموانع الجديدة والتي حلت محل الفروسية في منافسات الخماسي الحديث عقب انتهاء أولمبياد باريس 2024.

وتستضيف مصر أول دولة، أول بطولة رسمية تضم لعبة الموانع على مستوى الكبار، عندما استضافت الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة فبراير الماضي.

ويقام نهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث بمشاركة أفضل 36 لاعبا، وأفضل 36 لاعبة على مستوى سلسلة كأس العالم لهذا العام ، حيث أقيمت ثلاث جولات قبل الوصول للنهائي كانت الأولى بالقاهرة، والثانية بالمجر والثالثة ببلغاريا.

وكان لمصر نصيب الأسد في حصد 6 ميداليات بالثلاث جولات التي أقيمت من السلسلة حيث توجت مصر بذهبية السيدات لفريدة خليل وبرونزية الرجال لمهند شعبان في القاهرة، وبذهبية الرجال لمعتز وائل وفضية السيدات لفريدة خليل في جولة المجر ، وبذهبية وبرونزية السيدات لفريدة خليل  وملك إسماعيل على الترتيب بجولة بلغاريا.

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