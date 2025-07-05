ميشو عمارة يعرض خدماته علي أندية الدوري المصري

عرض محمود إبراهيم الشهير بـ “ميشو عمارة” لاعب فريق كرة القدم بنادي القناة، خدماته على أندية الدوري المصري الممتاز، من أجل التوقيع مع أحدها، خلال الفترة الجارية.

وبدأ “ميشو عمارة” -27 عاما- مسيرته الكروية بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي وصعد للفريق الأول، وانضم بعدها للمصرية للاتصالات وأخيرا القناة. وكتب اللاعب عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: "فعلت ما بوسعي أمام الله وأمام ضميري. 6 مواسم أخذت بكل الأسباب أن ألعب في الدوري الممتاز لكن ربنا أمرنا بالسعي وليس النتيجة لأنه أعلم بما هو خير لنا لكن أنا ما زلت هنا وتيسير الله سيأتي في توقيته".

وتابع: "عُرض عليّ الكثير وكنت بحاجة للخطوة لكن قررت المجازفة وأخذ المخاطرة بدلا من المرة الواحدة مرتين، وهناك كواليس كثيرة من أجل تحقيق هدف من أهدافي وأحلامي وهي اللعب في الدوري الممتاز. وهذه هي كرة القدم، ليس شرطا أن 1+1=2 بالعكس ربما تكون النتيجة سلبية، أريد توضيح أيضا".

واستكمل: "الحمد لله نسأل الله القوة ومواصلة السعي مرة أخرى لأنه سيعوضنا بالخير وهذا الكلام عن ثقة ويقين في الله. شكرا لمن تواصلت معه ولم يرد ولمن حاول يساعد ولمن سمع ولم يرد، كلنا أسباب في البداية والنهاية ليس إلا".

واختتم: “غدا سننجح وسنلعب في الدوري الممتاز وأكثر، سيرتي الذاتية في أول تعليق على مدار الـ 6 مواسم الماضية”.