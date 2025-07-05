قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا
تلاحق إيطاليا بقوة.. الإمارات تتصدر قائمة الوجهات المفضلة لأصحاب الملايين عالميًا
دعاء يوم عاشوراء لقضاء الحاجة.. ردده قبل الإفطار بدقائق
سيارة Alpine A290 الجديدة تثير الجدل بـ 70 ألف دولار
ترامب: أرغب بشدة في تقديم المساعدات لـ أوكرانيا
اليابان.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب المنطقة بالقرب من جزر توكارا
النص الجديد لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل
النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
مفاجآت بالجملة.. أحمد شوبير يثير الجدل برسالة غامضة
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها حاليا
محافظ جنوب سيناء: سانت كاترين تشهد تطويرا غير مسبوق بفضل توجيهات الرئيس السيسي
موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميشو عمارة يعرض خدماته علي أندية الدوري المصري

ميشو عمارة
ميشو عمارة
يمنى عبد الظاهر

عرض محمود إبراهيم الشهير بـ “ميشو عمارة” لاعب فريق كرة القدم بنادي القناة، خدماته على أندية الدوري المصري الممتاز، من أجل التوقيع مع أحدها، خلال الفترة الجارية.

وبدأ “ميشو عمارة” -27 عاما- مسيرته الكروية بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي وصعد للفريق الأول، وانضم بعدها للمصرية للاتصالات وأخيرا القناة. وكتب اللاعب عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: "فعلت ما بوسعي أمام الله وأمام ضميري. 6 مواسم أخذت بكل الأسباب أن ألعب في الدوري الممتاز لكن ربنا أمرنا بالسعي وليس النتيجة لأنه أعلم بما هو خير لنا لكن أنا ما زلت هنا وتيسير الله سيأتي في توقيته".

وتابع: "عُرض عليّ الكثير وكنت بحاجة للخطوة لكن قررت المجازفة وأخذ المخاطرة بدلا من المرة الواحدة مرتين، وهناك كواليس كثيرة من أجل تحقيق هدف من أهدافي وأحلامي وهي اللعب في الدوري الممتاز. وهذه هي كرة القدم، ليس شرطا أن 1+1=2 بالعكس ربما تكون النتيجة سلبية، أريد توضيح أيضا".

واستكمل: "الحمد لله نسأل الله القوة ومواصلة السعي مرة أخرى لأنه سيعوضنا بالخير وهذا الكلام عن ثقة ويقين في الله. شكرا لمن تواصلت معه ولم يرد ولمن حاول يساعد ولمن سمع ولم يرد، كلنا أسباب في البداية والنهاية ليس إلا".

واختتم: “غدا سننجح وسنلعب في الدوري الممتاز وأكثر، سيرتي الذاتية في أول تعليق على مدار الـ 6 مواسم الماضية”.

الدوري المصري ميشو عمارة محمود إبراهيم بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي للمصرية للاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الكليات 2025.. مؤشرات أولية تهم طلاب الثانوية العامة

يوم عاشوراء 2025

4 ركعات في يوم عاشوراء 2025 .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

سعر الذهب

أقل سعر جرام ذهب اليوم 5-7-2025

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط

هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط ؟.. الأزهر يحسم الجدل في صومه دون تاسوعاء

دعاء يوم عاشوراء

دعاء يوم عاشوراء .. 17 كلمة لا ترد بها دعوة و310 أدعية تزيد الرزق وتقضي الحوائج

ترشيحاتنا

الفريق الطبي

الصحة: زراعة 12 صمام رئوي بالقسطرة التداخلية العلاجية «مجاناً»

وزيرة التنمية المحلية

منال عوض: نسعى لاختيار أفضل المدربين عبر معايير تقييم شاملة

متبقيات المبيدات

"متبقيات المبيدات" يختتم البرنامج التدريبي الدولي لمتخصصين من موريتانيا

بالصور

سيارة Alpine A290 الجديدة تثير الجدل بـ 70 ألف دولار

Alpine
Alpine
Alpine

تويوتا تودع سيارتها الكهربائية الجديدة بسبب ارتفاع الطلب على البنزين

تويوتا
تويوتا
تويوتا

جمال شعبان: "مش كل رفرفة في القلب معناها مرض خطير.. متخافوش"

ماذا تعني الشعور برفرفة القلب والخفقان الزائد؟
ماذا تعني الشعور برفرفة القلب والخفقان الزائد؟
ماذا تعني الشعور برفرفة القلب والخفقان الزائد؟

إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. ابنة محمد فؤاد تتألق في حفل زفافها

أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها
أبنة محمد فؤاد في حفل زفافها

فيديو

خالد مزنر ونادين لبكي

خالد مزنر: موسيقى "كفر ناحوم" سببت خلاف مع نادين لبكي وفيلمنا الجديد رسوم متحركة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد