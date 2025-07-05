أخبار التوك شو | فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. و7 علامات على تعاطي المخدرات .. وانضمام فريدة أشرف للأهلي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

محمد عفيفي: فصل 30 يونيو عن بيان 3 يوليو يعكس قراءة خاطئة للتاريخ

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن جميع التحركات الكبرى في تاريخ مصر- من ثورة 1919 وثورة 23 يوليو 1952، إلى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013- تمثل حلقات متصلة في مسار نضال الشعب المصري، وليست حوادث منفصلة تُنسب لأفراد أو نُخب بعينها.

بسمة وهبة: القائمة الوطنية تثبت أن مصر دولة ديمقراطية تحترم التعددية الحزبية

أشادت الإعلامية بسمة وهبة بـ الاجتماع الموسّع لتحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، الذي انعقد مساء أمس بمقر حزب مستقبل وطن، بمشاركة ممثلين عن 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدة أن اللقاء يؤكد أن مصر بلد يحترم التعددية الحزبية ويؤمن بالديمقراطية كخيار وطني.

الوطنية للانتخابات تعلن بدء تلقي أوراق الترشح.. وبنداري: التجهيزات مكتملة

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة ببدء تلقي أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك اعتبارًا من صباح الغد وحتى يوم الخميس 10 يوليو، في 27 محافظة من خلال المحاكم الابتدائية المخصصة لذلك.

الوطنية للانتخابات: إعلان الكشوف الأولية بعد انتهاء التقديم.. والدعاية تبدأ في 18 يوليو

كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الجدول الزمني للعملية الانتخابية يسير بدقة متناهية، حيث يبدأ تلقي أوراق الترشح من الغد وحتى الخميس 10 يوليو 2025، على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين ورموزهم عقب انتهاء الفترة مباشرة.

نقلة بيئية نوعية.. مشروع الدفن الصحي بالجيزة الأكبر على مستوى الجمهورية

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن مشروع الدفن الصحي بشبرا منت بمحافظة الجيزة لا يمثل مجرد خلية واحدة، بل مجمعًا بيئيًا متكاملًا من الخلايا والمنشآت يُعد الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن المشروع يشكل نقلة نوعية في إدارة المخلفات الخطرة بطريقة آمنة ومستدامة.

عمرو عثمان: الأسرة خط الدفاع الأول لمواجهة المخدرات .. و7 علامات دالة على التعاطي

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إن الأسرة في المجتمع المصري خط الدفاع الأول، فبدون الأسرة لا يمكن أن نواجه مشكلة المواد المخدرة.

بعد انضمامها للأهلي.. من هي فريال أشرف؟

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تعاقد النادي رسميًا مع البطلة الأولمبية فريال أشرف، الحاصلة على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020؛ لتنضم إلى صفوف فريق الكاراتيه خلال الفترة المقبلة.

حسام موافي: استمرار الألم بالبطن مؤشر لوجود مشكلة في الأمعاء

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على أن تقدُّم العمر لا يجب أن يكون مبررًا لتأجيل العمليات الجراحية الضرورية، مؤكدًا أن القرار يجب أن يُبنى على الحالة الصحية الفعلية وليس على رقم السن في بطاقة الرقم القومي.

أحمد عبد العزيز: أم كلثوم الأعظم في القرن الـ21

قال الفنان أحمد عبد العزيز إن كوكب الشرق أم كلثوم ليست مجرد مغنية مصرية عظيمة، بل هي قيمة حضارية من قيم مصر، كما أنها من أعظم قيم مصر في القرن العشرين.