بعد انضمامها للأهلي.. من هي فريال أشرف؟

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تعاقد النادي رسميًا مع البطلة الأولمبية فريال أشرف، الحاصلة على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020؛ لتنضم إلى صفوف فريق الكاراتيه خلال الفترة المقبلة.

وتعد هذه الخطوة واحدة من أبرز التعاقدات التي شهدها النشاط الرياضي في مصر مؤخرًا، لما تمثله فريال من قيمة رياضية كبيرة.

من هي فريال أشرف؟.. رحلة صعود أسطورية من القاهرة إلى الذهب الأولمبي

فريال أشرف، واحدة من أبرز الأسماء في تاريخ الرياضة المصرية، صنعت لنفسها مكانًا بين العمالقة؛ بعد أن أهدت مصر أول ميدالية ذهبية أولمبية نسائية في تاريخها، خلال أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزها على الأذربيجانية إيرينا زارتسكا في نهائي منافسات وزن فوق 61 كيلوجرامًا بنتيجة 2-0.

ويومها، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللاعبة، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": “إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات.. فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية”.

أول ذهبية نسائية في تاريخ مصر الأولمبي

أصبحت فريال أشرف، أول لاعبة تفوز بذهبية أولمبية لمصر، لتنضم إلى قائمة مكونة من 7 ذهبيات أولمبية سابقة كانت جميعها من نصيب الرجال، وهو ما جعل تتويجها لحظة وطنية استثنائية.

الصعود من البرونز إلى الذهب العالمي

بدأت فريال ممارسة الكاراتيه منذ سن الثامنة، رغم حبها الكبير للرسم والقراءة.

تخرجت في كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في القاهرة، لكنها اختارت طريق الاحتراف الرياضي لتصنع تاريخًا حافلًا بالبطولات.

ومن أبرز محطاتها:

2017: أول مصرية تحصد برونزية الدوري العالمي للكاراتيه (وزن 68 كجم) في المغرب.

2018: فضية الدوري العالمي للكاراتيه في الصين، وبرونزية بطولة إفريقيا في رواندا.

2019: فضية في الكوميتيه للسيدات في الألعاب الإفريقية بالمغرب، وذهبية بطولة العالم للناشئين في تشيلي، بعد الفوز على الروسية فيكتوريا إيسافا.

2019: ذهبية الدوري العالمي في دبي بعد فوزها على لاعبة أذربيجان.

2020: ذهبية البطولة الإفريقية، وفضية الدوري العالمي في فرنسا.