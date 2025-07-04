قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكوتك أونلاين... حماية المستهلك يكشف طرق التواصل عبر الإنترنت
عباس شراقي: إثيوبيا حجبت 60 مليار متر مكعب مياه قبل وصولها المصب المصري
أول تصريحات لـ فيريرا بعد تولي تدريب الزمالك: سنعمل بجد.. ونحلم بأن نكون الأفضل في القرن الحالي
مصر تقود العالم من قلب روما.. مينا رزق على رأس دبلوماسية الغذاء العالمية | بروفايل
فن يشفي العليل | شريهان تشيد بالعرض المسرحي يمين في أول شمال
قانون الإيجار القديم| نبيلة عبيد: دي شقة عمري لو خدوها مني هموت ..خاص
العربية تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل إعلان موقف حماس من الهدنة في غزة
أبرزهم تشيلسي وبرشلونة.. قرار صادم من الاتحاد الأوروبي ضد بعض الأندية
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
بتمويلات تجاوزت 33 مليار جنيه.. مشروعك يوفر 1.4 مليون فرصة عمل
المصري الديمقراطي: اجتماعات دورية لأحزاب القائمة الوطنية.. والعناني مستشارا قانونيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد انضمامها للأهلي.. من هي فريال أشرف؟

فريال أشرف
فريال أشرف
منار عبد العظيم

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تعاقد النادي رسميًا مع البطلة الأولمبية فريال أشرف، الحاصلة على ذهبية أولمبياد طوكيو 2020؛ لتنضم إلى صفوف فريق الكاراتيه خلال الفترة المقبلة.

وتعد هذه الخطوة واحدة من أبرز التعاقدات التي شهدها النشاط الرياضي في مصر مؤخرًا، لما تمثله فريال من قيمة رياضية كبيرة.

من هي فريال أشرف؟.. رحلة صعود أسطورية من القاهرة إلى الذهب الأولمبي

فريال أشرف، واحدة من أبرز الأسماء في تاريخ الرياضة المصرية، صنعت لنفسها مكانًا بين العمالقة؛ بعد أن أهدت مصر أول ميدالية ذهبية أولمبية نسائية في تاريخها، خلال أولمبياد طوكيو 2020، بعد فوزها على الأذربيجانية إيرينا زارتسكا في نهائي منافسات وزن فوق 61 كيلوجرامًا بنتيجة 2-0.

ويومها، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللاعبة، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": “إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات.. فخور بابنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية”.

أول ذهبية نسائية في تاريخ مصر الأولمبي

أصبحت فريال أشرف، أول لاعبة تفوز بذهبية أولمبية لمصر، لتنضم إلى قائمة مكونة من 7 ذهبيات أولمبية سابقة كانت جميعها من نصيب الرجال، وهو ما جعل تتويجها لحظة وطنية استثنائية.

الصعود من البرونز إلى الذهب العالمي

بدأت فريال ممارسة الكاراتيه منذ سن الثامنة، رغم حبها الكبير للرسم والقراءة.

تخرجت في كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في القاهرة، لكنها اختارت طريق الاحتراف الرياضي لتصنع تاريخًا حافلًا بالبطولات.

ومن أبرز محطاتها:

2017: أول مصرية تحصد برونزية الدوري العالمي للكاراتيه (وزن 68 كجم) في المغرب.

2018: فضية الدوري العالمي للكاراتيه في الصين، وبرونزية بطولة إفريقيا في رواندا.

2019: فضية في الكوميتيه للسيدات في الألعاب الإفريقية بالمغرب، وذهبية بطولة العالم للناشئين في تشيلي، بعد الفوز على الروسية فيكتوريا إيسافا.

2019: ذهبية الدوري العالمي في دبي بعد فوزها على لاعبة أذربيجان.

2020: ذهبية البطولة الإفريقية، وفضية الدوري العالمي في فرنسا.

بالنادي الأهلي ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 من هي فريال أشرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

صورة أرشيفية

حسينا باهتزاز غريب.. كواليس مرعبة في غرق حفار بترول بخليج السويس

وسام أبو علي

بعد أنباء رحيله.. سيريوس السويدي يفاجئ الأهلي بشأن وسام أبو علي

معاش

كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: المرأة تؤجر على صدقتها من مال زوجها في حالة واحدة

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية بعنوان "نعمة الصحة وضرورة الحفاظ عليها"

فضل التوبة في يوم عاشوراء

فضل التوبة في يوم عاشوراء.. 10 كلمات تقربك إلى الله

بالصور

السهر يدمر الذاكرة.. دراسة تكشف تأثير قلة النوم على خلايا المخ

كيف يؤثر السهر على خلايا المخ ويضعف ذاكرتك؟
كيف يؤثر السهر على خلايا المخ ويضعف ذاكرتك؟
كيف يؤثر السهر على خلايا المخ ويضعف ذاكرتك؟

احذر التونة.. فوائدها عديدة والإفراط فى تناولها يدمر صحتك

أضرار الإفراط في تناول التونة
أضرار الإفراط في تناول التونة
أضرار الإفراط في تناول التونة

محلية النواب تتفقد مشروع موقع التجلي الأعظم .. صور

محلية النواب
محلية النواب
محلية النواب

خلطة سحرية بمكونات طبيعية لعلاج الشعر التالف .. بخطوات بسيطة

خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان
خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان
خلطة طبيعية لعلاج الشعر التالف واستعادة اللمعان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد