بسمة وهبة: القائمة الوطنية تثبت أن مصر دولة ديمقراطية تحترم التعددية الحزبية

أشادت الإعلامية بسمة وهبة بـ الاجتماع الموسّع لتحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، الذي انعقد مساء أمس بمقر حزب مستقبل وطن، بمشاركة ممثلين عن 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدة أن اللقاء يؤكد أن مصر بلد يحترم التعددية الحزبية ويؤمن بالديمقراطية كخيار وطني.

وخلال تقديمها حلقة الليلة من برنامج “90 دقيقة”، المذاع على شاشة المحور، قالت “وهبة” إن الاتفاق بين هذه الكيانات السياسية المختلفة على خوض الانتخابات بقائمة موحدة؛ يعكس روح التوافق الوطني، مشيرة إلى أن التحالف أرسل رسالة قوية للشعب مفادها أن الاختلاف في الرؤى لا يُفسد التفاهم على مصلحة الوطن.

وأضافت: “الاجتماع لم يكن مجرد تنسيقا انتخابيا، بل كان خطوة ناضجة باتجاه برلمان قوي وفاعل، خاصة أن مجلس الشيوخ القادم سيكون أكثر تنظيمًا ودورًا، استنادًا إلى هذه الشراكات الوطنية التي تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة”.