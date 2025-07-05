قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلومينينسي يهزم الهلال ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025
أقل سعر جرام ذهب اليوم 5-7-2025
مصادر لـ القاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن غزة
موقف مؤثر.. محمد فؤاد يحتفل بزفاف ابنته بسملة
حركة حماس: قدمنا ردا إيجابيا حول وقف إطلاق النار في غزة
الحزن والوجيعة يخيمان على أهالي كفر الزيات.. جنازة شعبية في وداع الشاب ضحية الجزيرة | صور وفيديو
العراق .. الكشف عن حقيقة انفجارات في محافظة السليمانية
إحالة 11 متهما في مشاجرة عين شمس للمحاكمة
المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
لحظة إنسانية مؤثرة في كأس العالم للأندية.. دموع كانسيلو ونيفيز حزنا على رحيل جوتا
حريق هائل يلتهم شقة في عقار بالبساتين في القاهرة
الهلال السعودي يتأخر بهدف أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد عبد العزيز: أم كلثوم الأعظم في القرن الـ21

الفنان أحمد عبد العزيز
الفنان أحمد عبد العزيز
قسم التوك شو

قال الفنان أحمد عبد العزيز إن كوكب الشرق أم كلثوم ليست مجرد مغنية مصرية عظيمة، بل هي قيمة حضارية من قيم مصر، كما أنها من أعظم قيم مصر في القرن العشرين.

اليوبيل الذهبي لرحيل أم كلثوم

كما عبر الفنان أحمد عبد العزيز خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" المذاع عبر قناة صدى البلد عن سعادته بتجربة الفنانة مروة ناجي، والتي قدمت أعمال الفنانة أم كلثوم، مشيدا بتجربتها في الاحتفال بكوكب الشرق واليوبيل الذهبي لرحيلها.

وقال إنها سوف تقدم عمل على هذا القدر، والذي يليق بمكانة أم كلثوم الفنية، لافتا إلى أنه ما زال يسمع كوكب الشرق إلى اليوم، كما أن ذكرياتها كثيرة وتعلق بكافة أغانيها.

كما تحدثت الفنانة مروة ناجي عن مشروعها الغنائي، "صوت وصورة"، الذي احتفت من خلاله بتراث كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة أن الأغاني الطربية الأصيلة ما زالت تجد جمهورًا واسعًا بين الشباب من مختلف الأعمار، بشرط تقديمها بشكل عصري يلائم إيقاع العصر الحالي.

وأوضحت مروة ناجي أن فكرة المشروع لاقت دعمًا كبيرًا منذ البداية، قائلة: "أول ما بعت الفكرة للمستشار تركي آل الشيخ اتحمس جداً وقال لي تواصلي مع أحمد فوزي، واللي حصل إنه كان في تواصل بيني وبينه قبل سفري لكندا، وحسيت إن ربنا مرتب ده، بدأنا نشتغل على تطوير الفكرة".
 

كوكب الشرق أم كلثوم الفنان أحمد عبد العزيز أحمد عبد العزيز رحيل أم كلثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الرابط والأوراق والمستحقين

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الشروط والأوراق المطلوبة

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

نبيلة عبيد

قانون الإيجار القديم| نبيلة عبيد: دي شقة عمري لو خدوها مني هموت ..خاص

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

وسام أبو علي

بعد أنباء رحيله.. سيريوس السويدي يفاجئ الأهلي بشأن وسام أبو علي

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عفيفي

أستاذ تاريخ: ما حدث في 30 يونيو أسقط ورقة التوت عن الإخوان

الفنان أحمد عبد العزيز

أحمد عبد العزيز: أم كلثوم الأعظم في القرن الـ21

أرشيفية

استشارية أسرية: الأسرة تنهار حال رفع العبء عن الرجل وإلقائه على المرأة

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025.. تشعر بالحب

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 5 يوليو 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت أبراج
حظك اليوم السبت أبراج
حظك اليوم السبت أبراج

برج الحمل حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025..تواصل مع الشريك

أبراج
أبراج
أبراج

برج الثور حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025.. تبدو أكثر تركيزًا اليوم

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

بكاء شيكابالا علي الهواء

شيكابالا يعلن الاعتزال ويبكي على الهواء: كنت عايز أسلم الراية لزيزو بس مشي

حلا شيحه

كنت بكره الحجاب.. اعترافات جريئة من حلا شيحة تهز السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد