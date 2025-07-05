أحمد عبد العزيز: أم كلثوم الأعظم في القرن الـ21

قال الفنان أحمد عبد العزيز إن كوكب الشرق أم كلثوم ليست مجرد مغنية مصرية عظيمة، بل هي قيمة حضارية من قيم مصر، كما أنها من أعظم قيم مصر في القرن العشرين.

اليوبيل الذهبي لرحيل أم كلثوم

كما عبر الفنان أحمد عبد العزيز خلال لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" المذاع عبر قناة صدى البلد عن سعادته بتجربة الفنانة مروة ناجي، والتي قدمت أعمال الفنانة أم كلثوم، مشيدا بتجربتها في الاحتفال بكوكب الشرق واليوبيل الذهبي لرحيلها.

وقال إنها سوف تقدم عمل على هذا القدر، والذي يليق بمكانة أم كلثوم الفنية، لافتا إلى أنه ما زال يسمع كوكب الشرق إلى اليوم، كما أن ذكرياتها كثيرة وتعلق بكافة أغانيها.

كما تحدثت الفنانة مروة ناجي عن مشروعها الغنائي، "صوت وصورة"، الذي احتفت من خلاله بتراث كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة أن الأغاني الطربية الأصيلة ما زالت تجد جمهورًا واسعًا بين الشباب من مختلف الأعمار، بشرط تقديمها بشكل عصري يلائم إيقاع العصر الحالي.

وأوضحت مروة ناجي أن فكرة المشروع لاقت دعمًا كبيرًا منذ البداية، قائلة: "أول ما بعت الفكرة للمستشار تركي آل الشيخ اتحمس جداً وقال لي تواصلي مع أحمد فوزي، واللي حصل إنه كان في تواصل بيني وبينه قبل سفري لكندا، وحسيت إن ربنا مرتب ده، بدأنا نشتغل على تطوير الفكرة".

