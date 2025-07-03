لحن أغنية.. ما أسباب الخلاف الشهير بين أم كلثوم والسنباطي؟

خصصت الإعلامية منى الشاذلي ، حلقة اليوم من برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون"، للحديث عن أم كلثوم وعرض صور تعرض لأول مرة عن كوكب الشرق .

وحل الكاتب والروائي حسن عبد الموجود مؤلف كتاب " أم كلثوم من الميلاد إلى الأسطورة"، ضيفا على منى الشاذلي وكشف كواليس كثيرة عن حياة ام كلثوم .



وكشف حسن عبد الموجود كواليس الخلاف بين رياض السنباطي وأم كلثوم، قائلا:" رياض السنباطي كان زعلان بسبب محاولة تدخلها في إحدى الأغاني لتغير اللحن ".

وتابع حسن عبد الموجود :" السنباطي رفض تغيير ام كلثوم لحن أحد الأغاني وحدث خلاف وزعل بينهما ".

وأكمل حسن عبد الموجود :" بعد فترة من طويلة من الخلاف اتصلت ام كلثوم بالسنباطي وقالت له انت قفلت الباب في وشي ورد السنباطي قالها مين قالك كده وانتهى الخلاف".