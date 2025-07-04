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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الثقافة المصرية تبرز ملامح الهوية العربية بأعمال أم كلثوم بالعيد الوطني للجزائر

الذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم
الذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم
سعيد فراج

تحت رعاية الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة واصلت الثقافة المصرية احتفالاتها العالمية بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق والتى تأتى فى اطار عام ام كلثوم 2025 

حيث أقامت دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف وسفارة مصر بجمهورية الجزائر والسفير مختار وريدة رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بالجزائر احتفالية غنائية تتواكب مع إحتفالات العيد الوطنى لدولة الجزائر الشقيقة واحيتها مطربة الأوبرا رحاب مطاوع بمصاحبة تخت شرقى تحت إشراف أمانى السعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقى العربية والمايسترو محمد الموجي مدير إدارة الموسيقى العربية والمايسترو تامر غنيم المشرف الفنى على الإدارة .

فعلى المسرح الوطنى الجزائري وبحضور زهير بللو وزير الثقافة والفنون الجزائري وكوكبة من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة مع حشد جماهيرى ضخم من أبناء بلد المليون شهيد والجاليات العربية تألقت نجمة الاوبرا رحاب مطاوع بمجموعة مختارة من اعمال ام كلثوم الخالدة التى شكلت جزء من ملامح الهوية الفنية العربية وبمهارة وحضور جذاب تغنت بـ فكرونى - انت عمرى لـ محمد عبد الوهاب ، غنى لى لـ زكريا احمد ، وقف الخلق - على بلد المحبوب - الأطلال لـ رياض السنباطى ، كما عزف التخت موسيقى ألف ليلة وليلة لـ بليغ حمدى ونال الاعجاب والاستحسان . 

جاءت الاحتفالية ترسيخا للروابط التاريخية بين مصر والجزائر وتأكيدا لريادة الوطن الإبداعية والتى تجسدت ملامح منها فى عدة فعاليات عالمية للثقافة المصرية بمناسبة عام أم كلثوم حيث يحل العام الجارى 2025 ذكرى مرور خمسين عام على رحيلها كان منها احتفالية كبرى بدولة جيبوتى شهدها نخبة من الدبلوماسيين والمسئولين والشخصيات العامة بالدولة الصديقة وحشد جماهيرى ضخم .

الذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم 
الذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم 
احمد فؤاد هنو وزير الثقافة ام كلثوم كوكب الشرق دار الأوبرا الدكتور علاء عبد السلام

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