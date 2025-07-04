الوطنية للانتخابات: إعلان الكشوف الأولية بعد انتهاء التقديم.. والدعاية تبدأ في 18 يوليو

كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الجدول الزمني للعملية الانتخابية يسير بدقة متناهية، حيث يبدأ تلقي أوراق الترشح من الغد وحتى الخميس 10 يوليو 2025، على أن يتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين ورموزهم عقب انتهاء الفترة مباشرة.

وأوضح بنداري، خلال ظهوره في برنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن الهيئة ستُتيح فترة طعون على المرشحين لمدة 3 أيام بعد إعلان الكشوف، ثم يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو، وهو ذات اليوم الذي يبدأ فيه فتح باب الدعاية الانتخابية بشكل رسمي.

وأشار إلى أن الصمت الانتخابي سيبدأ يوم 31 يوليو الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي لكل دولة، على أن تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، بينما تُجرى داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس، مؤكدًا أن الهيئة ملتزمة بإجراء العملية الانتخابية في إطار كامل من الشفافية والنزاهة.