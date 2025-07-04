رئيس المحكمة العربية للتحكيم: ثورة يونيو أنقذت مصر من الفوضى ورسخت الاستقرار

أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم، أن انعقاد مؤتمر "الوعي الوطني للشباب في مواجهة التحديات الحالية"؛ يمثل حدثًا وطنيًا بالغ الأهمية، خاصة أنه يتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو، التي وصفها بأنها أنقذت مصر من الفوضى، ورسخت أسس الاستقرار والدولة الوطنية.

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تمكين الشباب ضرورة وطنية لمواجهة التحديات

وأوضح سلطان، في تصريحاته لمراسل برنامج “خط أحمر” هشام موسى خلال فعاليات المؤتمر، أن تزامن الحدث مع "يوم الشباب"؛ يمنحه رمزية مزدوجة، مؤكدًا أن تمكين الشباب وتوعيتهم بالمخاطر والتحديات أصبح من الضرورات الوطنية، وليس مجرد شعارا.

تحية للرئيس السيسي على دعمه للتحكيم العربي

ووجّه المستشار فاروق سلطان تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بقراره تخصيص مقر دائم للمحكمة العربية للتحكيم في قلب العاصمة المصرية، وهو ما اعتبره تأكيدًا على حرص القيادة السياسية على دعم مؤسسات العدالة وتعزيز آليات التحكيم العربي المستقل.

تحقيق سيادة القانون والاستقرار هدف مشترك

وأشار رئيس المحكمة إلى أن دعم الدولة للمؤسسة ينعكس بشكل مباشر على جهود ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار في المنطقة، موضحًا أن المحكمة تعمل وفق رؤية عربية شاملة تهدف إلى بناء مؤسسات عدالة تحظى بثقة الشعوب وتخدم مسارات التنمية والاستثمار.