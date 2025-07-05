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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إكرامي الشحات :مصطفي شوبير لازم يأخد فرصة فى الأهلي

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
ميرنا محمود

علق إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق علي مشاركة حارسي مرمي الفريق في الموسم المقبل .  

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية عبر ام بي سي مصر: الشناوي هيلعب أساسي من بداية الموسم لكن شوبير لازم ياخد فرصة ،وجمهور الأهلي مش بيحاسب بالقطعة.

وكان قد صرح مجدي طلبة، نجم النادي الأهلي السابق، أن مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، هو الأجدر بالمشاركة أساسيًا خلال الموسم الجديد، وليس محمد الشناوي.

وقال مجدي طلبة، في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: "محمد الشناوي قدَّم مسيرة حافلة مع الأهلي خلال السنوات الماضية، وكان من أفضل لاعبي الفريق في المباراة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي، لكن لا بد من منح مصطفى شوبير الفرصة في الموسم المقبل، فهو حارس مميز وأثبت جدارته حينما شارك في بعض المباريات بالموسم قبل الماضي، ويجب أن يخرج من عباءة البديل".

وأضاف: "هناك أيضًا محمد سيحا، الذي تعاقد معه الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من المقاولون العرب، وهو مكسب كبير للفريق، وسيُصبح من أفضل الحراس في الدوري الممتاز خلال السنوات القادمة"

مصطفي شوبير الشناوي اكرامي الشحات

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