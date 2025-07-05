بعد تأهل تشيلسي وفلومنينسي..لقاءات كأس العالم للأندية تحدد طرفي نصف النهائي

يستعد عشاق الكرة العالمية لتحديد المتأهلين لدور نصف النهائي بعد حسم تشيلسي وفلومنينيسي البرازيلي بطاقتي الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية.

وحقق فريق تشيلسي الفوز على منافسه بالميراس البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف ليتأهل لدور نصف النهائي.

وسبقه فريق فلومينينسي البرازيلي بعد الفوز على الهلال السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ليتبقى أخر بطاقتين في دور نصف النهائي ويتنافس عليها 4 فريق هم باريس وبايرن ميونخ وريال مدريد وبروسيا دورتموند الليلة في لقاءات لا تعرف القسمة على إثنين.

ويلعب فريق فلومينينسي البرازيلي ضد تشيلسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء 8-7-2025 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاءت مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية كالتالي:

باريس سان جيرمان vs بايرن ميونخ -الساعة 7:00 مساء - إم بي سي مصر 2، إم بي سي أكشن

ريال مدريد vs بروسيا دورتموند - الساعة 11:00 مساء - منصة DAZN

الفائز من مباراتي اليوم سيلعبان في دور نصف النهائي بكأس العالم للأندية.