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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب شابات الطائرة يستعد لمواجهة كرواتيا بعد الفوز على تايلاند بكأس العالم

الكرة الطائرة
الكرة الطائرة
القسم الرياضي

يستعد المنتخب الوطني لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة، بقيادة المدير الفني إيهاب علي، لمواجهة نظيره الكرواتي في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة العالم، التي تُقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا وصربيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 يوليو الجاري.

كان منتخبنا الوطني قد حقق فوزًا مهمًا على نظيره التايلاندي في ساعة مبكرة من صباح السبت، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (3-1).

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: (25-21، 25-18، 24-26، 25-22).

وكان منتخب مصر  قد خسر في الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كندا وألمانيا على التوالي، بنفس النتيجة (3-1).

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره الكرواتي في الجولة المقبلة، وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساء غداً الأحد بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبة، وهن: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولي، سلمى البحيري، مريم عمرو، كرمة علي، ريتاج هشام، ملك سعدة، نور الصافي، بسملة حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.

ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من:

إيهاب علي (مدير فني)

يسرا عبد الكريم (مدرب عام)

كريم جمعة (مدرب)

مي محمود حسني (محلل أداء)

د. لمياء محمد (طبيبة الفريق)

سهير محمد (إدارية الفريق)

كما تشارك أماني رشيد كحكم مرافق، فيما تترأس البعثة منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وتلعب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبها كلًا من: كرواتيا، تايلاند، كندا، المكسيك، وألمانيا.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني من البطولة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي حاملة لقب البطولة في هذه الفئة العمرية، بعد فوزها على منتخب تركيا بنتيجة 3-2، في نهائي النسخة الماضية التي استضافتها المجر وكرواتيا صيف عام 2023.

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