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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عماد رمضان: نشكر وزير الرياضة على دعم منتخب الطائرة البارالمبية قبل السفر إلى كينيا

وزير الرياضة
وزير الرياضة
القسم الرياضي

وجَّه عماد رمضان، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية ورئيس بعثة المنتخب المشارك حاليًا في البطولة الأفريقية، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه الدائم والمتواصل للاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية جلوس، وحرصه على متابعة كافة التفاصيل وتسهيل مهمة بعثة منتخب مصر المشاركة حاليًا في البطولة الأفريقية المقامة في كينيا.

كما وجَّه رئيس الاتحاد الشكر للدكتور عمرو الحداد، والدكتور محمود عبد العزيز، مساعدي وزير الشباب والرياضة، على جهودهما الكبيرة مع كافة الألعاب البارالمبية، ومن بينها الكرة الطائرة البارالمبية.

وقال الكابتن عماد رمضان، خلال اتصال هاتفي من كينيا، إن الدولة المصرية تدعم جميع المنتخبات الوطنية، مضيفًا: "نحمد الله دائمًا على نعمة الأمن والأمان التي ينعم بها الشعب المصري تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية".

وأضاف عماد رمضان أن منتخب مصر يطمح إلى الحفاظ على لقبه القاري، الذي توّج به منذ انطلاق البطولة الأفريقية وحتى الآن، كما يأمل الاتحاد في تقديم أداء مشرف والتتويج بكأس البطولة.

ويتكوّن الجهاز الفني للمنتخب من:

محمد بشير: مدير فني

محمد سعد: مدرب عام

أمين عبد المنعم: مدير إداري


ويضم المنتخب الوطني نخبة من اللاعبين المميزين، وهم:
هشام صلاح الدين (قائد الفريق)، أشرف زغلول، عبد النبي حسن، محمد الحناوي، حسام مسعود، السيد موسى، أحمد خميس، أحمد فضل، زكريا السيد، حمادة السيد، أحمد زكري، ومحمد حمدي.

الطائرة الكرة الطائرة البارالمبية البارالمبية وزير الرياضة أشرف صبحي

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