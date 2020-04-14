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منوعات

ينتشر في الهواء.. خبير دنماركي يكشف خواص جديدة لـ كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:11 ص
مصاب بفيروس كورونا
مصاب بفيروس كورونا
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أماني إبراهيم
حددت المنظمة العالمية، طرق انتقال فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19)، وأبرزها عن طريق الاختلاط والملامسة؛ لأن الفيروس ذو الوزن الثقيل ينتقل عن طريق الرذاذ، إلا أن خبيرا دانماركيًّا، فجر مفاجأة مثيرة عن طرق انتقال الفيروس وفق ما توصل إليه مؤخرا.

ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية قال هانز كولموس أستاذ عالم الأحياء السريري، إن فيروس كورونا التاجي المميت، انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، ومنها دول حافظت على التباعد الاجتماعي بين الأشخاص، مما يعني أنه انتشر على مسافات أقل من 2 متر.


وخلال مداخلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية أجاب البروفيسور كولموس على سؤال المذيع عن طريقة انتقال هذا المرض، بأنه يعتقد أن الفيروس المستجد ينتقل عن طريق الاتصال، موضحا شكوكه المثيرة بأنه يظن أن الفيروس عبارة عن عنصر محمول في الهواء.

وأوضح جملته الأخيرة بأنه ليس فيروسا محمولا حقا في الهواء، ولكن هناك مؤشرات تشير إلى أنه ينتقل عبر مسافات أقل من مترين.

ويشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، وفقا لإحصائيات أمس 13 أبريل، بلغ مليون و851 ألفا و579 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 114 ألفا و175 وفاة، وتماثل للشفاء 422 ألفا و889 حالة تعافى.
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